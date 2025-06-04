59 творческих проектов Саратовской области поддержал Президентский фонд культурных инициатив за четыре года существования

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17 мая исполняется 4 года с момента подписания Указа Президента РФ Владимира Путина о создании Президентского фонда культурных инициатив. В Саратовской области открыт один из 24 проектных офисов ПФКИ, главная задача которого — обучение творческих команд региона социокультурному проектированию и разъяснение правил участия в грантовом конкурсе.За время работы Фонда подведены итоги 13 конкурсов, продолжается рассмотрение проектов, поступивших на 14 «волну», а также специальный отбор музыкального контента для детей и молодежи. Всего на рассмотрение экспертам направлено 96 838 заявок. Поддержанные проекты реализуются по всей стране, включая исторические регионы. Сегодня их уже 9407, а общая сумма поддержки составила свыше 36,8 млрд рублей.За четыре года по итогам всех конкурсов, включая и спецконкурсы, проведенные в разные годы общее количество поданных заявок от Саратовской области – 683, количество поддержанных проектов – 59.Во втором конкурсе 2025 года от региона было подано 106 заявок. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 20 мая текущего года.В числе лидеров среди муниципальных районов и административных центров по количеству поданных конкурсных заявок на грантовый конкурс ПФКИ за все годы - Саратов, Энгельсский, Петровский, Ивантеевский, Советский районы, Балашов и Балаково.4 декабря по инициативе губернатора Саратовской области открылся проектный офис в Саратове. Он стал третьим в Приволжском федеральном округе и базируется на площадке Областной универсальной научной библиотеки.В рамках подготовки к новому конкурсу Президентский фонд культурных инициатив совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» запустил программу обучения для ветеранов, участников СВО и членов их семей. 184 творческие команды из 72 регионов страны стали слушателями специального онлайн-курса, посвященного разработке социокультурных проектов для участия в грантовом конкурсе ПФКИ.Продолжается реализация благотворительной программы для учреждений спорта и культурных исторических регионов страны.При поддержке Фонда проходят как большие, всероссийские события, так и небольшие локальные мероприятия. Свои заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф могут подать не только негосударственные НКО, но и коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Проекты должны соответствовать традиционным ценностям.