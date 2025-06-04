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59 творческих проектов Саратовской области поддержал Президентский фонд культурных инициатив за четыре года существования

Новости
59 творческих проектов Саратовской области поддержал Президентский фонд культурных инициатив за четыре года существования


17 мая исполняется 4 года с момента подписания Указа Президента РФ Владимира Путина о создании Президентского фонда культурных инициатив. В Саратовской области открыт один из 24 проектных офисов ПФКИ, главная задача которого — обучение творческих команд региона социокультурному проектированию и разъяснение правил участия в грантовом конкурсе.

За время работы Фонда подведены итоги 13 конкурсов, продолжается рассмотрение проектов, поступивших на 14 «волну», а также специальный отбор музыкального контента для детей и молодежи. Всего на рассмотрение экспертам направлено 96 838 заявок. Поддержанные проекты реализуются по всей стране, включая исторические регионы. Сегодня их уже 9407, а общая сумма поддержки составила свыше 36,8 млрд рублей.

За четыре года по итогам всех конкурсов, включая и спецконкурсы, проведенные в разные годы общее количество поданных заявок от Саратовской области – 683, количество поддержанных проектов – 59.

Во втором конкурсе 2025 года от региона было подано 106 заявок. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 20 мая текущего года.

В числе лидеров среди муниципальных районов и административных центров по количеству поданных конкурсных заявок на грантовый конкурс ПФКИ за все годы - Саратов, Энгельсский, Петровский, Ивантеевский, Советский районы, Балашов и Балаково.

4 декабря по инициативе губернатора Саратовской области открылся проектный офис в Саратове. Он стал третьим в Приволжском федеральном округе и базируется на площадке Областной универсальной научной библиотеки.

В рамках подготовки к новому конкурсу Президентский фонд культурных инициатив совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» запустил программу обучения для ветеранов, участников СВО и членов их семей. 184 творческие команды из 72 регионов страны стали слушателями специального онлайн-курса, посвященного разработке социокультурных проектов для участия в грантовом конкурсе ПФКИ.

Продолжается реализация благотворительной программы для учреждений спорта и культурных исторических регионов страны.
При поддержке Фонда проходят как большие, всероссийские события, так и небольшие локальные мероприятия. Свои заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф могут подать не только негосударственные НКО, но и коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Проекты должны соответствовать традиционным ценностям.