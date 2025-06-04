Обновленный корпус стационара Дергачевской районной больницы радует врачей и пациентов

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Светлые, уютные палаты и коридоры, яркие комнаты отдыха, восстановленный после многолетнего простоя лифт. И все эти изменения произошли благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.В ходе капитального ремонта была проведена внутренняя отделка помещений верхних этажей, проведен демонтаж дверных проемов и установка новых дверей на первом этаже, ремонт кровли, а также другие строительные работы.Программа реализуется с 2021 года, и помогает повышать качество регионального здравоохранения.«В проекте участвует каждое четвертое медицинское учреждение. Например, до конца этого года планируется установка 12 фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт 12 учреждений здравоохранения, приобретение дополнительного оборудования. На территории региона также появится пять новых учреждений здравоохранения. Это поликлиники в Озинках, Красном Куте, микрорайоне Шурова гора в Энгельсе, а также две поликлиники в Саратове», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»