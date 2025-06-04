Обновленный корпус стационара Дергачевской районной больницы радует врачей и пациентов
Светлые, уютные палаты и коридоры, яркие комнаты отдыха, восстановленный после многолетнего простоя лифт. И все эти изменения произошли благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В ходе капитального ремонта была проведена внутренняя отделка помещений верхних этажей, проведен демонтаж дверных проемов и установка новых дверей на первом этаже, ремонт кровли, а также другие строительные работы.
Программа реализуется с 2021 года, и помогает повышать качество регионального здравоохранения.
«В проекте участвует каждое четвертое медицинское учреждение. Например, до конца этого года планируется установка 12 фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт 12 учреждений здравоохранения, приобретение дополнительного оборудования. На территории региона также появится пять новых учреждений здравоохранения. Это поликлиники в Озинках, Красном Куте, микрорайоне Шурова гора в Энгельсе, а также две поликлиники в Саратове», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»