Стартовал отборочный этап юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец»

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В сборах принимают участие 58 ребят, 28 из которых войдут в региональную команду юных гвардейцев. В течение пяти дней с ребятами будут заниматься опытные наставники. Участники покажут свое мастерство по пулевой стрельбе, сборке-разборке автомата, спортивному ориентированию, силовой подготовке, а также в игре лазертаг. Кроме того, пройдут спортивные соревнования по шахматам, теннису, волейболу, баскетболу."Я участвую во всех военно-патриотических мероприятиях, которые проводятся у нас на базе школы, мне это очень интересно. В сборах я принимаю участие не первый раз. Конечно, сейчас новая атмосфера, новая команда. Но я уверен, что попаду в 20 лучших и представлю регион на окружном этапе", - поделился Александр Ким, с. Новотулка Питерского района.По итогам проведённых соревнований ребята, показавшие лучшие результаты, примут участие в подготовительно-учебных сборах, которые пройдут на базе кадетской школы - интерната №2 им. В.В.Талалихина. 20 лучших из них представят Саратовскую область на окружных сборах в августе в Пензе.«Игра позволяет молодым людям приобрести практические навыки командной работы, дисциплины и ответственности, что особенно важно в условиях современного мира. Кроме того, они изучают историю, укрепляют физическую подготовку. Сборы являются важным инструментом воспитания молодого поколения, способствующим формированию у молодежи чувства патриотизма, уважения к истории страны и готовности защищать интересы Родины»,- отметил заместитель министра образования Михаил Попов.Напомним, юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» входят в состав общественных проектов ПФО и реализуется под патронажем полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.