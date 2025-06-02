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Пулеметчика из Саратовской области наградили за уничтожение 10 вражеских дронов

Новости
Пулеметчика из Саратовской области наградили за уничтожение 10 вражеских дронов


Мобилизованного из Питерского района Саратовской области, известного под позывным "Бэк", удостоили государственной награды — Георгиевского Креста IV степени. В ходе СВО он вместе с сослуживцами сбил 10 вражеских беспилотников.

"Бэк" был мобилизован в 2022 году и служит пулеметчиком ПК (пулемет Калашникова) в 1198 мотострелковом полку. Ярким моментом из службы бойца является день, когда группа из трех военнослужащих, включая питерца, выполняла боевую задачу на открытой местности. При приближении вражеского FPV-дрона, "Бэк" хладнокровно открыл прицельный огонь из своего пулемета. Несколько коротких очередей привели к уничтожению беспилотника, что защитило его группу.

Каждая ротация личного состава, каждая доставка продовольствия и воды — это не просто рутинные задачи. "Бэк" и его боевые товарищи обеспечивают надежное прикрытие своих сослуживцев и транспорта. Их действия — это результат взаимопомощи и командного духа, который так необходим на передовой, — отмечают сослуживцы бойца из 98-го полка.