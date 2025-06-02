Пулеметчика из Саратовской области наградили за уничтожение 10 вражеских дронов

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Мобилизованного из Питерского района Саратовской области, известного под позывным "Бэк", удостоили государственной награды — Георгиевского Креста IV степени. В ходе СВО он вместе с сослуживцами сбил 10 вражеских беспилотников."Бэк" был мобилизован в 2022 году и служит пулеметчиком ПК (пулемет Калашникова) в 1198 мотострелковом полку. Ярким моментом из службы бойца является день, когда группа из трех военнослужащих, включая питерца, выполняла боевую задачу на открытой местности. При приближении вражеского FPV-дрона, "Бэк" хладнокровно открыл прицельный огонь из своего пулемета. Несколько коротких очередей привели к уничтожению беспилотника, что защитило его группу.Каждая ротация личного состава, каждая доставка продовольствия и воды — это не просто рутинные задачи. "Бэк" и его боевые товарищи обеспечивают надежное прикрытие своих сослуживцев и транспорта. Их действия — это результат взаимопомощи и командного духа, который так необходим на передовой, — отмечают сослуживцы бойца из 98-го полка.