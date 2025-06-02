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Миндаль степной и ракитник русский: Эколог назвал редкие растения Кумысной поляны

Новости
Миндаль степной и ракитник русский: Эколог назвал редкие растения Кумысной поляны

Кумысная поляна имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения, где обитают редкие виды флоры и фауны, напомнил ученый Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Александр Неврюев.

Эколог выступил с призывом бережно относиться к природным богатствам региона, особо выделив памятник природы "Кумысная поляна".

По словам Неврюева, Кумысная поляна является "легкими города Саратова" и излюбленным местом отдыха горожан. Он подчеркнул ее статус особо охраняемой природной территории регионального значения, где обитают редкие виды флоры и фауны. Среди растений эколог упомянул ветреницу лесную (анемону), веронику дубравную, миндаль степной и ракитник русский. Лесопарк также служит домом для большого количества птиц, а также зайцев и лис, представляя собой уголок первозданной природы с дубовыми рощами и тенистыми березовыми аллеями.

Ученый акцентировал внимание на негативном воздействии транспорта на экосистему лесопарка. Заезд автомобилей и мотоциклов на территорию Кумысной поляны в нарушение правил защиты памятника природы приводит к гибели редких эндемичных видов, повреждению почвенного покрова и уничтожению цветов и растений.

В связи с этим Александр Неврюев высоко оценил позицию губернатора Романа Бусаргина по данному вопросу.

"Запрет въезда на территорию лесопарка, инициированный губернатором, является примером правильного и ответственного отношения к природным богатствам нашего региона," — заключил эколог.