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Слесарь из Ртищевского района удостоен государственной награды

Новости
Слесарь из Ртищевского района удостоен государственной награды




Участник специальной военной операции Виталий Павлов награжден медалью «За спасение погибавших». Она вручается за самоотверженные поступки, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей.

Медаль бойцу торжественно вручили в администрации Ртищевского района первый заместитель главы администрации Андрей Глухов и военный комиссар города Павел Лунин.

Слесарь по ремонту подвижного состава локомотивного депо «Ртищево» выполнял воинский долг в 2022-2023 годах в Донецкой Народной Республике. Был командиром отделения — топогеодезистом.

В бою под деревней Зайцево Виталий оказал бойцам помощь при обстреле, вывозил раненых, помог сохранить орудие. И это далеко не единственный случай, проявленного героизма.
После завершения контракта военнослужащий вернулся в родное депо.