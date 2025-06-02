Слесарь из Ртищевского района удостоен государственной награды

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Участник специальной военной операции Виталий Павлов награжден медалью «За спасение погибавших». Она вручается за самоотверженные поступки, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей.Медаль бойцу торжественно вручили в администрации Ртищевского района первый заместитель главы администрации Андрей Глухов и военный комиссар города Павел Лунин.Слесарь по ремонту подвижного состава локомотивного депо «Ртищево» выполнял воинский долг в 2022-2023 годах в Донецкой Народной Республике. Был командиром отделения — топогеодезистом.В бою под деревней Зайцево Виталий оказал бойцам помощь при обстреле, вывозил раненых, помог сохранить орудие. И это далеко не единственный случай, проявленного героизма.После завершения контракта военнослужащий вернулся в родное депо.