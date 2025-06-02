Тревел-шоу из Саратовской области прошло в полуфинал Всероссийского конкурса «Родная игрушка»

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В День защиты детей были подведены итоги очередного этапа Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Обществом «Знание» и Движением Первых. На третьем заседании Оргкомитета конкурса были утверждены 62 проекта из 34 регионов России, ставших лучшими по итогам экспертной оценки и народного голосования.Саратовскую область область на следующем этапе конкурса представит познавательное тревел-шоу для детей «Толковый словарь русского языка» (номинация «Мультимедийный проект»). Это развлекательно-образовательный видеоблог, где мальчик Данила и его анимированный друг лягушонок БуКВАрик изучают редкие и старинные русские слова. В каждой серии герои сталкиваются с незнакомым словом и, чтобы спасти его от исчезновения, отправляются в путешествие — в реальные города или в анимированные исторические локации, где через сценки, эксперименты и игры раскрывают его смысл. Серии по 5 минут можно смотреть в любом порядке. Проект сопровождается чат-ботом, а также системой поощрений за внимание к контенту и интерактивными заданиями.Теперь участники будут разрабатывать рабочую версию-прототип своей игры или игрушки в мастерской компании-партнера. Результаты своей работы они представят на масштабном фестивале детских игр в сентябре 2025 года.В финале будет выбрано до 5 победителей в каждой из номинаций – их проекты запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети.Итоги заседания и перечень концепций, прошедших в следующий этап, доступны на сайте конкурса.