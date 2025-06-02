Названы имена победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»

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1 июня в Саратовском цирке состоялось гала-шоу и торжественная церемония награждения победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»За три дня зрители увидели более 20 номеров от артисток из 12 стран мира, десятки выступлений, несколько тысяч зрителей и миллион эмоций. Каждая участница — яркая звезда!Воздушные полёты, акробатика, пластика, смех и слёзы — всё это было в манеже, на пределе возможностей и вдохновения.Публикуем имена победительниц XI Международного фестиваля циркового искусства «Принцесса цирка»БРОНЗАКлассическая трапеция в исполнении Татьяны Хесс - АргентинаПарная мачта с полетом на волосах "The Anna's" в исполнении Анны Степанян и Панны Кочаслийски - ВенгрияГимнастка на корд-де-парели «Женщина-Кошка» в исполнении Луу Тхи Хуонг - ВьетнамВоздушная пара на ремнях «Диаманте» в исполнений Джулии Пиоланти и Маргариты Королевой - СШАСЕРЕБРОПара на оригинальном аппарате «Дуо Сан» в исполнении Батбех Батчимег и Дамба Азжаргал - МонголияАнтипод с зонтиками «Лунный свет над прудом с лотосами» под руководством Фу Кайфей - КитайПарная трапеция в исполнении Марии Ереминой и Сабрины Шатировой - РоссияЗОЛОТОПарное кольцо «Воздушная Сфера» в исполнении Жасмины Алшынбаевой и Авелины Гузей - КазахстанВоздушная мачта в исполнении Марии Бакалкиной - РоссияГРАН-ПРИКонно-акробатический аттракцион «Русь» под руководством Рустама Газзаева - Россия