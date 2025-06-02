Названы имена победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»
1 июня в Саратовском цирке состоялось гала-шоу и торжественная церемония награждения победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»
За три дня зрители увидели более 20 номеров от артисток из 12 стран мира, десятки выступлений, несколько тысяч зрителей и миллион эмоций. Каждая участница — яркая звезда!
Воздушные полёты, акробатика, пластика, смех и слёзы — всё это было в манеже, на пределе возможностей и вдохновения.
Публикуем имена победительниц XI Международного фестиваля циркового искусства «Принцесса цирка»
БРОНЗА
Классическая трапеция в исполнении Татьяны Хесс - Аргентина
Парная мачта с полетом на волосах "The Anna's" в исполнении Анны Степанян и Панны Кочаслийски - Венгрия
Гимнастка на корд-де-парели «Женщина-Кошка» в исполнении Луу Тхи Хуонг - Вьетнам
Воздушная пара на ремнях «Диаманте» в исполнений Джулии Пиоланти и Маргариты Королевой - США
СЕРЕБРО
Пара на оригинальном аппарате «Дуо Сан» в исполнении Батбех Батчимег и Дамба Азжаргал - Монголия
Антипод с зонтиками «Лунный свет над прудом с лотосами» под руководством Фу Кайфей - Китай
Парная трапеция в исполнении Марии Ереминой и Сабрины Шатировой - Россия
ЗОЛОТО
Парное кольцо «Воздушная Сфера» в исполнении Жасмины Алшынбаевой и Авелины Гузей - Казахстан
Воздушная мачта в исполнении Марии Бакалкиной - Россия
ГРАН-ПРИ
Конно-акробатический аттракцион «Русь» под руководством Рустама Газзаева - Россия