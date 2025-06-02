2 июня 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
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22:17 | 02 июня
Стартовал отборочный этап юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец»
22:11 | 02 июня
Мастер-классы, концерты и дегустации: объявлена программа фермерской ярмарки в Москве
14:50 | 02 июня
Пулеметчика из Саратовской области наградили за уничтожение 10 вражеских дронов
13:27 | 02 июня
Саратовские выпускники сдают ЕГЭ по физике и обществознанию
12:30 | 02 июня
Миндаль степной и ракитник русский: Эколог назвал редкие растения Кумысной поляны
11:45 | 02 июня
Слесарь из Ртищевского района удостоен государственной награды
11:26 | 02 июня
Тревел-шоу из Саратовской области прошло в полуфинал Всероссийского конкурса «Родная игрушка»
10:27 | 02 июня
Названы имена победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»
09:43 | 02 июня
Спектакль к юбилею Победы завершил театральный сезон
09:41 | 02 июня
В Саратовском филиале фонда «Защитники Отечества» отметили День защиты детей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Названы имена победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»

Новости
Названы имена победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»

1 июня в Саратовском цирке состоялось гала-шоу и торжественная церемония награждения победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»

За три дня зрители увидели более 20 номеров от артисток из 12 стран мира, десятки выступлений, несколько тысяч зрителей и миллион эмоций. Каждая участница — яркая звезда!

Воздушные полёты, акробатика, пластика, смех и слёзы — всё это было в манеже, на пределе возможностей и вдохновения.

Публикуем имена победительниц XI Международного фестиваля циркового искусства «Принцесса цирка»

БРОНЗА

Названы имена победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»

Классическая трапеция в исполнении Татьяны Хесс - Аргентина

Названы имена победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»

Парная мачта с полетом на волосах "The Anna's" в исполнении Анны Степанян и Панны Кочаслийски - Венгрия

Названы имена победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»

Гимнастка на корд-де-парели «Женщина-Кошка» в исполнении Луу Тхи Хуонг - Вьетнам

Названы имена победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»

Воздушная пара на ремнях «Диаманте» в исполнений Джулии Пиоланти и Маргариты Королевой - США

СЕРЕБРО

Названы имена победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»
Пара на оригинальном аппарате «Дуо Сан» в исполнении Батбех Батчимег и Дамба Азжаргал  - Монголия

Антипод с зонтиками «Лунный свет над прудом с лотосами» под руководством Фу Кайфей  - Китай

Названы имена победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»

Парная трапеция в исполнении Марии Ереминой и Сабрины Шатировой - Россия

ЗОЛОТО

Названы имена победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»

Парное кольцо «Воздушная Сфера» в исполнении Жасмины Алшынбаевой и Авелины Гузей - Казахстан

Названы имена победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»

Воздушная мачта в исполнении Марии Бакалкиной - Россия

ГРАН-ПРИ
Конно-акробатический аттракцион «Русь» под руководством Рустама Газзаева - Россия

Названы имена победителей XI Международного фестиваля «Принцесса цирка»