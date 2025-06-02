Спектакль к юбилею Победы завершил театральный сезон

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Завершил премьерный театральный май спектакль «Теркин-Теркин», основанный на знаменитой поэме Александра Твардовского «Василий Теркин».Премьера состоялась в театре драмы, музыки и поэзии «БалаганчикЪ» в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне эта постановка приобрела особую значимость, напоминая о героизме, стойкости и мужестве, проявленных нашим народом в годы войны.«Теркин-Теркин» — это не просто история о фронтовике, это история о каждом, кто встал на защиту Родины, о тех, кто пережил те страшные годы, но не сломался, кто прошел через все испытания и остался верен своему долгу.Зрители спектакля смогли не только пережить исторический момент, но и почувствовать связь поколений, которая соединяет нас с теми, кто боролся за свободу нашей страны.