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В Саратовском филиале фонда «Защитники Отечества» отметили День защиты детей

Новости
В Саратовском филиале фонда «Защитники Отечества» отметили День защиты детей

В саратовском филиале благотворительного фонда «Защитники Отечества» прошло тёплое и яркое праздничное мероприятие, посвящённое Международному дню защиты детей. Примечательно, что этот день совпал с двухлетним юбилеем открытия филиалов фонда по всей стране.

«Мы считаем, что это очень символично — день рождения нашего филиала выпал на День защиты детей. Мы рады видеть вас у нас в гостях. Пусть сегодняшний день будет наполнен улыбками, добром и хорошим настроением. Мы хотим, чтобы дети забыли обо всех трудностях и просто радовались жизни. Желаем всем ребятам отличного лета и верим, что новый учебный год будет лучше предыдущего. С праздником!» — сказал руководитель филиала Денис Белоусов.

Праздничная программа состояла из двух частей. В первой для детей и их родителей был организован мастер-класс по созданию мягких игрушек из фетра. Участники с энтузиазмом погрузились в процесс рукоделия, сделав милые сувениры на память.

Во второй части артисты из Дворца культуры химиков провели красочную развлекательную программу. Дети активно участвовали в играх, водили хороводы, пели и танцевали вместе с аниматорами. Программа закончилась исполнением всеми участниками песни «Солнечный круг, небо вокруг».

А завершился праздник угощением: каждому ребёнку вручили мороженое. Под стать летнему настроению и детскому ликованию.