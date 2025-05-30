Ирина Колесникова поздравила участника СВО с медалью за отвагу

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В региональном Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" заместитель председателя областной Думы встретилась с военнослужащим Дмитрием."Дмитрий - настоящий Герой для своей семьи: жены и маленького сына Ромы. До участия в специальной военной операции работал инженером-метрологом.При выполнении боевых задач был трижды ранен, и несмотря на это, каждый раз возвращался на фронт.Медаль за отвагу получил за спасение тяжело раненого офицера. Во время встречи Дмитрий выразил желание стать членом партии "Единая Россия". С удовольствием вручила ему партийный билет", - рассказала Ирина Колесникова.Как отметила руководитель фракции "Единая Россия" в областной Думе, партия с самого начала СВО помогает бойцам на фронте, их семьям."Вместе мы работаем над созданием законодательных инициатив, чтобы их права и социальные гарантии были защищены. Бойцы и ветераны СВО активно участвуют в общественно-политической жизни региона. Как показали результаты предварительного голосования партии "Единая Россия", их идеи широко поддерживаются нашими гражданами", - подчеркнула Ирина Колесникова.