Названы динамично развивающиеся отрасли промышленного производства Саратовской области
По итогам первых четырех месяцев 2025 года в Саратовской области в 2,7 раза увеличилось производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Соответствующие данные опубликовал Саратовстат.
Среди передовых отраслей также были названы предприятия, занимающиеся производством химических веществ и химических продуктов (+79,4%), лекарственных средств и материалов (+30,2%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+28,4%).