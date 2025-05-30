В Саратовской области высадили лавандовые поля

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Около 20 000 кустов лаванды зацветут в Татищевском районе в ближайшие пару лет. Компания «Скрипка-Агро», реализующая проект по созданию агротуристического парка, высадила на его территории первые лавандовые поля.Напомним, что предприятие намерено организовать парк, в котором будут выращивать виноград, лаванду, разместят зоны питания и развлечений, а также глэмпинги для проживания гостей. Проект находится на сопровождении Корпорации развития Саратовской области.«Участок площадью 450 тыс. кв. м находится в собственности инвестора. Предварительный объем инвестиций – 500 млн рублей. Будет создано 50 рабочих мест. Завершить реализацию проекта планируется в 2028 году», - рассказал директор Корпорации развития Александр Храпугин.Также на данный момент инвестором проведены работы по обеспечению территории водой, подписан договор о подключении к электричеству. В ближайшее время начнется разработка проекта организации территории и закладки винограда, проектирование глэмпинга.