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В Краснокутском районе пресечена незаконная перевозка животных

Новости
В Краснокутском районе пресечена незаконная перевозка животных

Двадцать восьмого мая сотрудники ОМВД России по Краснокутскому району совместно со специалистами районной станции по борьбе с болезнями животных задержали автотранспортное средство, перевозившее мелкий рогатый скот – 100 голов – из Новоузенского района Саратовской области в Краснокутский район.

В нарушение норм действующего ветеринарного законодательства животные перевозились без необходимых сопроводительных документов. Владельцы животных установлены. Материал по данному факту передан в Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям для принятия мер.

Специалисты Краснокутской ветстанции и сотрудники полиции сопроводили животных до места карантина - в с. Интернациональное Краснокутского района.