В Краснокутском районе пресечена незаконная перевозка животных

просмотров: 70

Двадцать восьмого мая сотрудники ОМВД России по Краснокутскому району совместно со специалистами районной станции по борьбе с болезнями животных задержали автотранспортное средство, перевозившее мелкий рогатый скот – 100 голов – из Новоузенского района Саратовской области в Краснокутский район.В нарушение норм действующего ветеринарного законодательства животные перевозились без необходимых сопроводительных документов. Владельцы животных установлены. Материал по данному факту передан в Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям для принятия мер.Специалисты Краснокутской ветстанции и сотрудники полиции сопроводили животных до места карантина - в с. Интернациональное Краснокутского района.