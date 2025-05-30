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Саратов впервые примет командное первенство по дзюдо среди юниоров

Новости / Главное в спорте
Саратов впервые примет командное первенство по дзюдо среди юниоров

С 30 по 2 июня в Саратова на базе СОК «Протон - Арена» (ул. Тархова,64) впервые пройдет первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.

Соревнования пройдут в 9 весовых категориях в командном формате из 8 федеральных округов России, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Ожидается, что наш регион посетят порядка 300 сильнейших дзюдоистов со всей страны.

Торжественное открытие соревнований состоится 1 июня в 16.00. Вход свободный.

Почетным гостем турнира станет заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр 2020, призер чемпионатов мира Нияз Ильясов. Он проведет мастер класс для юных воспитанников спортшколы «Сокол», а также фото- и автограф сессию для всех участников первенства.

1 июня на площадке перед «Протон-Ареной» с 13:00 до 15:30 пройдет фестиваль детства и спорта. В программе – веселые старты, аниматоры и подарки от спонсоров. Участие для всех желающих бесплатное.