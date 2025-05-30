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Общественники проконтролировали ремонт региональных дорог в Ершове

Новости
Общественники проконтролировали ремонт региональных дорог в Ершове


В текущем году в список на ремонт по нацпроекту Президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» включили две транзитные дороги в Ершове, ранее переданные на баланс области.

Общая протяженность этих объектов превышает 9 км. Специалисты областного министерства дорожного хозяйства встретились с общественниками на улице Телеграфная (один из транзитных маршрутов проходит по улицам Телеграфная, 25-й Съезд КПСС, Южная, Степная), где сейчас ведутся работы по восстановлению изношенного покрытия методом холодной регенерации. В результате получается прочный асфальтогранулобетонный слой. Кроме того, специалисты рассказали общественникам, какие ещё работы предстоят на данных транзитных маршрутах, помимо восстановления покрытия, например, устройство тротуаров. Так, на двух транзитных маршрутах будут отремонтированы тротуары на площади более чем 800 кв.м.

«Дорога связывает Ершов с большим районом, который находится за посадками, где расположены школа и детские учреждения, - о значимости дорог для жителей рассказала Председатель Общественного совета г. Ершова Елена Коровяковская. – Вторая дорога по улицам Ворошилова, 40 лет Победы, Лесхозная, Суворова, Степная проходит через город и обеспечивает выход на федеральную трассу».

Кроме того, в Ершовском районе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в текущем году будут отремонтированы дорога «Ершов – Орлов Гай» на всей протяженности и улица Молодежная в селе Семено-Полтавка.