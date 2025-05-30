В Саратове стартовал фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка»

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В цирке имени братьев Никитиных в Саратове накануне открылся XI Международный фестиваль «Принцесса цирка».Более 120 талантливых артисток из 12 стран представят на суд зрителей и жюри 20 неповторимых номеров в самых разных жанрах. От воздушной акробатики и дрессуры до экзотических представлений из Аргентины, Китая и других государств.Самой юной участнице всего 15 лет. Это гимнастка из Казахстана и она продемонстрирует свое мастерство в воздушной акробатике. Самая опытная конкурсантка – 52-летняя представительница России, которая представит номер с участием дрессированных собак.В отличие от прошлых лет, у публики будет четыре дня, чтобы насладиться уникальными номерами, представленными представительницами прекрасного пола.Тема XI фестиваля «Принцесса цирка» — «Русские самоцветы». Костюмы, декорации и даже корона победительницы стилизованы под традиционные русские мотивы. Всё оформление манежа, костюмы и постановка выдержаны в русском стиле. Это подчёркивает культурное наследие России и придаёт фестивалю уникальность.В этом году учреждены четыре категории призов: бронзовые, серебряные и золотые короны, а также Гран-при. За главную награду поборются участницы 19 ярких номеров в разных жанрах.