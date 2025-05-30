30 Мая 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 мая
В Краснокутском районе пресечена незаконная перевозка животных
17:00 | 30 мая
Саратов впервые примет командное первенство по дзюдо среди юниоров
16:30 | 30 мая
Общественники проконтролировали ремонт региональных дорог в Ершове
15:30 | 30 мая
В Саратове стартовал фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка»
15:10 | 30 мая
Ирина Колесникова поздравила участника СВО с медалью за отвагу
14:45 | 30 мая
Названы динамично развивающиеся отрасли промышленного производства Саратовской области
14:45 | 30 мая
Названы динамично развивающиеся отрасли промышленного производства Саратовской области
14:41 | 30 мая
Состоялась презентация юбилейной книги «Полвека шинной отрасли Татарстана»
14:30 | 30 мая
В июне жителей области ждут четырехдневные выходные и один сокращенный рабочий день
13:40 | 30 мая
В Саратовской области высадили лавандовые поля
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове стартовал фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка»

Новости
В Саратове стартовал фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка»


В цирке имени братьев Никитиных в Саратове накануне открылся XI Международный фестиваль «Принцесса цирка».

Более 120 талантливых артисток из 12 стран представят на суд зрителей и жюри 20 неповторимых номеров в самых разных жанрах. От воздушной акробатики и дрессуры до экзотических представлений из Аргентины, Китая и других государств.

Самой юной участнице всего 15 лет. Это гимнастка из Казахстана и она продемонстрирует свое мастерство в воздушной акробатике. Самая опытная конкурсантка – 52-летняя представительница России, которая представит номер с участием дрессированных собак.

В отличие от прошлых лет, у публики будет четыре дня, чтобы насладиться уникальными номерами, представленными представительницами прекрасного пола.

Тема XI фестиваля «Принцесса цирка» — «Русские самоцветы». Костюмы, декорации и даже корона победительницы стилизованы под традиционные русские мотивы. Всё оформление манежа, костюмы и постановка выдержаны в русском стиле. Это подчёркивает культурное наследие России и придаёт фестивалю уникальность.

В этом году учреждены четыре категории призов: бронзовые, серебряные и золотые короны, а также Гран-при. За главную награду поборются участницы 19 ярких номеров в разных жанрах.