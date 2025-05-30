В июне жителей области ждут четырехдневные выходные и один сокращенный рабочий день

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День России, который отмечается 12 июня, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации является нерабочим праздничным днем.В этом году праздник выпадает на четверг.В соответствии с постановлением о переносе выходных дней выходной день c субботы, 8 марта, был перенесен на пятницу, 13 июня. Таким образом, в Саратовской области, как и по всей стране, работающие в режиме пятидневной рабочей недели будут отдыхать четыре дня подряд – с 12 по 15 июня.Работающие в режиме шестидневной рабочей недели отдыхать будут 12 июня, а 13 июня станет для них рабочим днем, если иное не предусмотрено локальными актами организации.11 июня будет для всех работников рабочим днем, сокращенным на один час.