30 Мая 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 мая
В Краснокутском районе пресечена незаконная перевозка животных
17:00 | 30 мая
Саратов впервые примет командное первенство по дзюдо среди юниоров
16:30 | 30 мая
Общественники проконтролировали ремонт региональных дорог в Ершове
15:30 | 30 мая
В Саратове стартовал фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка»
15:10 | 30 мая
Ирина Колесникова поздравила участника СВО с медалью за отвагу
14:45 | 30 мая
Названы динамично развивающиеся отрасли промышленного производства Саратовской области
14:45 | 30 мая
Названы динамично развивающиеся отрасли промышленного производства Саратовской области
14:41 | 30 мая
Состоялась презентация юбилейной книги «Полвека шинной отрасли Татарстана»
14:30 | 30 мая
В июне жителей области ждут четырехдневные выходные и один сокращенный рабочий день
13:40 | 30 мая
В Саратовской области высадили лавандовые поля
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В июне жителей области ждут четырехдневные выходные и один сокращенный рабочий день

Новости
В июне жителей области ждут четырехдневные выходные и один сокращенный рабочий день


День России, который отмечается 12 июня, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации является нерабочим праздничным днем.

В этом году праздник выпадает на четверг.

В соответствии с постановлением о переносе выходных дней выходной день c субботы, 8 марта, был перенесен на пятницу, 13 июня. Таким образом, в Саратовской области, как и по всей стране, работающие в режиме пятидневной рабочей недели будут отдыхать четыре дня подряд – с 12 по 15 июня.

Работающие в режиме шестидневной рабочей недели отдыхать будут 12 июня, а 13 июня станет для них рабочим днем, если иное не предусмотрено локальными актами организации.

11 июня будет для всех работников рабочим днем, сокращенным на один час.