30 Мая 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 мая
В Краснокутском районе пресечена незаконная перевозка животных
17:00 | 30 мая
Саратов впервые примет командное первенство по дзюдо среди юниоров
16:30 | 30 мая
Общественники проконтролировали ремонт региональных дорог в Ершове
15:30 | 30 мая
В Саратове стартовал фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка»
15:10 | 30 мая
Ирина Колесникова поздравила участника СВО с медалью за отвагу
14:45 | 30 мая
Названы динамично развивающиеся отрасли промышленного производства Саратовской области
14:45 | 30 мая
Названы динамично развивающиеся отрасли промышленного производства Саратовской области
14:41 | 30 мая
Состоялась презентация юбилейной книги «Полвека шинной отрасли Татарстана»
14:30 | 30 мая
В июне жителей области ждут четырехдневные выходные и один сокращенный рабочий день
13:40 | 30 мая
В Саратовской области высадили лавандовые поля
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Реабилитационный центр для участников СВО на базе СК «Кристалл» готовится к открытию

Новости
Реабилитационный центр для участников СВО на базе СК «Кристалл» готовится к открытию

Решение о создании центра было принято губернатором области Романом Викторовичем Бусаргиным. Ветераны и участники специальной военной операции смогут получать здесь не только медицинскую помощь в реабилитации и восстановлении, но и попробовать себя в различных видах спорта, в том числе адаптивных, под присмотром квалифицированных тренеров.

В настоящее время на объекте завершаются ремонтные работы. Подготовлены гостиничные номера и медицинские кабинеты, завершено обновление покрытия игрового зала.

«С нетерпением ждем открытия центра реабилитации. Я ветеран СВО и с семьей уже дважды принимал участие в спортивных фестивалях, организованных министерством спорта. Спорт действительно помогает не только поддерживать хорошую физическую форму, но и найти единомышленников, да и просто пообщаться с товарищами. На фестивалях уже попробовал свои силы в дартсе и бадминтоне, думаю после открытия Центра освою новые виды спорта»,- подчеркнул участник специальной военной операции Тимофей Карпин.