Реабилитационный центр для участников СВО на базе СК «Кристалл» готовится к открытию

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Решение о создании центра было принято губернатором области Романом Викторовичем Бусаргиным. Ветераны и участники специальной военной операции смогут получать здесь не только медицинскую помощь в реабилитации и восстановлении, но и попробовать себя в различных видах спорта, в том числе адаптивных, под присмотром квалифицированных тренеров.В настоящее время на объекте завершаются ремонтные работы. Подготовлены гостиничные номера и медицинские кабинеты, завершено обновление покрытия игрового зала.«С нетерпением ждем открытия центра реабилитации. Я ветеран СВО и с семьей уже дважды принимал участие в спортивных фестивалях, организованных министерством спорта. Спорт действительно помогает не только поддерживать хорошую физическую форму, но и найти единомышленников, да и просто пообщаться с товарищами. На фестивалях уже попробовал свои силы в дартсе и бадминтоне, думаю после открытия Центра освою новые виды спорта»,- подчеркнул участник специальной военной операции Тимофей Карпин.