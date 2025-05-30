30 Мая 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 мая
В Краснокутском районе пресечена незаконная перевозка животных
17:00 | 30 мая
Саратов впервые примет командное первенство по дзюдо среди юниоров
16:30 | 30 мая
Общественники проконтролировали ремонт региональных дорог в Ершове
15:30 | 30 мая
В Саратове стартовал фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка»
15:10 | 30 мая
Ирина Колесникова поздравила участника СВО с медалью за отвагу
14:45 | 30 мая
Названы динамично развивающиеся отрасли промышленного производства Саратовской области
14:45 | 30 мая
Названы динамично развивающиеся отрасли промышленного производства Саратовской области
14:41 | 30 мая
Состоялась презентация юбилейной книги «Полвека шинной отрасли Татарстана»
14:30 | 30 мая
В июне жителей области ждут четырехдневные выходные и один сокращенный рабочий день
13:40 | 30 мая
В Саратовской области высадили лавандовые поля
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Госжилинспекция обязала МУП устранить выявленные нарушения до 1 июля

Новости
Госжилинспекция обязала МУП устранить выявленные нарушения до 1 июля


Сотрудники Госжилинспекции провели внеплановый инспекционный визит в отношении МУП «Ершовское» по факту жалоб жителей города Ершов.

В ходе проверки инспекторы оценили состояние крыши многоквартирного дома по улице Толстого. В квартире заявителя действительно обнаружены следы протечек. В том числе обнаружены повреждения штукатурного слоя потолка в подъезде, причиной которых стало неудовлетворительное состояние крыши.

Помимо этого был проведён осмотр состояния подъезда по улице Космонавтов, в котором также были обнаружены нарушения: повреждения штукатурно-окрасочного слоя стен.

По итогам проведенной проверки был составлен акт, а также выдано предписание, в котором жилищная инспекция обязала МУП «Ершовское» устранить выявленные нарушения до 1 июля.

«По истечении указанного срока МУП «Ершовское» обязано представить отчет о выполненных работах, решается вопрос о привлечении ответственного лица к административной ответственности за нарушение жилищного законодательства», — подчеркнула и.о.начальника ГЖИ Юлия Абрамова.