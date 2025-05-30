Госжилинспекция обязала МУП устранить выявленные нарушения до 1 июля

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Сотрудники Госжилинспекции провели внеплановый инспекционный визит в отношении МУП «Ершовское» по факту жалоб жителей города Ершов.В ходе проверки инспекторы оценили состояние крыши многоквартирного дома по улице Толстого. В квартире заявителя действительно обнаружены следы протечек. В том числе обнаружены повреждения штукатурного слоя потолка в подъезде, причиной которых стало неудовлетворительное состояние крыши.Помимо этого был проведён осмотр состояния подъезда по улице Космонавтов, в котором также были обнаружены нарушения: повреждения штукатурно-окрасочного слоя стен.По итогам проведенной проверки был составлен акт, а также выдано предписание, в котором жилищная инспекция обязала МУП «Ершовское» устранить выявленные нарушения до 1 июля.«По истечении указанного срока МУП «Ершовское» обязано представить отчет о выполненных работах, решается вопрос о привлечении ответственного лица к административной ответственности за нарушение жилищного законодательства», — подчеркнула и.о.начальника ГЖИ Юлия Абрамова.