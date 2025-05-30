Доступный спорт: по нацпроекту создаются места для занятий спортом

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По федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", созданного по решению Президента России Владимира Путина, благоустраиваются общественные пространства.Так, в рабочем посёлке Татищево Саратовской области благоустроили сквер, расположенный на пересечении улиц Школьная и Северная. Для любителей активного отдыха в сквере есть велодорожка, а для жителей, предпочитающих более спокойный отдых, установлены лавочки и оборудованы пешеходные дорожки. Настоящая визитная карточка сквера - необычные арт-объекты в виде волейбольного, баскетбольного и футбольного мячей.Центральным звеном общественной локации стала Доска Почета , на которую ежегодно заносятся имена лучших спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта района.«Проект "Формирование комфортной городской среды" позволяет именно жителям выбирать те общественные территории, которые по их мнению должны преобразиться в первую очередь. Чаще всего выбор падает именно на площадки для занятий спортом — это отражает стремление наших граждан вести здоровый образ жизни, заниматься физической активностью и поддерживать себя в хорошей форме. Такие пространства становятся центрами притяжения для семей, молодежи и всех возрастных групп. В настоящее время продолжается Всероссийское онлайн-голосование за выбор территорий для благоустройства. Проголосовать за понравившийся проект благоустройства может каждый россиянин старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе», а также с помощью волонтеров. Голосование продлится до 12 июня включительно.», - отметил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.