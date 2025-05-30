Саратовские студенты посвятили свой первый спектакль Олегу Табакову

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В 2025 году народному артисту России Олегу Табакову исполнилось бы 90 лет. Именно его судьбе студенты Саратовского областного колледжа искусств посвятили мини – спектакль.- Студенческий спектакль стал частью проекта «Разговор со сверстниками» колледжа искусств. Основная идея в том, что студенты рассказывают ученикам других учебных заведений истории выдающихся личностей, родившихся в Саратовской области. Ребята активно участвуют в подготовке материалов, исследуют биографии и достижения знаменитых земляков. Такие примеры вдохновляют молодых людей на новые творческие свершения, - отметила министр культуры Наталия Щелканова.Под руководством преподавателя Елены Пузановой студенты первого и четвертого курсов подготовили трогательную историю, которая пронизана огромной любовью Олега Табакова к своей малой Родине. «Мне повезло, что я здесь родился», - признается главный герой на одном из архивных видео.