30 Мая 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 мая
В Краснокутском районе пресечена незаконная перевозка животных
17:00 | 30 мая
Саратов впервые примет командное первенство по дзюдо среди юниоров
16:30 | 30 мая
Общественники проконтролировали ремонт региональных дорог в Ершове
15:30 | 30 мая
В Саратове стартовал фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка»
15:10 | 30 мая
Ирина Колесникова поздравила участника СВО с медалью за отвагу
14:45 | 30 мая
Названы динамично развивающиеся отрасли промышленного производства Саратовской области
14:45 | 30 мая
Названы динамично развивающиеся отрасли промышленного производства Саратовской области
14:41 | 30 мая
Состоялась презентация юбилейной книги «Полвека шинной отрасли Татарстана»
14:30 | 30 мая
В июне жителей области ждут четырехдневные выходные и один сокращенный рабочий день
13:40 | 30 мая
В Саратовской области высадили лавандовые поля
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские студенты посвятили свой первый спектакль Олегу Табакову

Новости
Саратовские студенты посвятили свой первый спектакль Олегу Табакову

В 2025 году народному артисту России Олегу Табакову исполнилось бы 90 лет. Именно его судьбе студенты Саратовского областного колледжа искусств посвятили мини – спектакль.

- Студенческий спектакль стал частью проекта «Разговор со сверстниками» колледжа искусств. Основная идея в том, что студенты рассказывают ученикам других учебных заведений истории выдающихся личностей, родившихся в Саратовской области. Ребята активно участвуют в подготовке материалов, исследуют биографии и достижения знаменитых земляков. Такие примеры вдохновляют молодых людей на новые творческие свершения, - отметила министр культуры Наталия Щелканова.

Под руководством преподавателя Елены Пузановой студенты первого и четвертого курсов подготовили трогательную историю, которая пронизана огромной любовью Олега Табакова к своей малой Родине. «Мне повезло, что я здесь родился», - признается главный герой на одном из архивных видео.