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Проект Саратовской области стал лучшим на акселераторе по промышленному туризму

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28-29 мая в Тобольске проходят финальные мероприятия Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность», организованной АСИ при поддержке Минпромторга России и Фонда «Росконгресс». Более 170 участников из 40 регионов России в составе региональных проектных команд представили 20 экскурсий по развитию кадрового и промышленного потенциала.


В этом году Саратовская область представила проект «Профориентационный и промышленный туризм», разработанный министерством инвестиционной политики совместно с министерством труда и социальной защиты. Он стартовал в регионе в этом году. Кадровые центры организуют промышленные туры для жителей, ищущих работу, профориентационные – для школьников и студентов. На сегодняшний день более 30 предприятий области в рамках промтура приняли с экскурсией 307 человек из числа безработных граждан, 48 из них были трудоустроены. Посетителями профориентационных туров стали более 700 обучающихся.

«Это позволяет оценить перспективы потенциального места трудоустройства, познакомиться с производственным процессом, пообщаться с сотрудниками предприятия, получить информацию об условиях работы, заработной плате, карьерных возможностях. Для школьников это хорошая возможность узнать о востребованных профессиях в различных отраслях», – рассказал министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.

Проект был высоко оценен профессиональным жюри, став лучшим по продвижению кадрового и технологического потенциала российских производителей и по демонстрации карьерных возможностей в промышленности. Министр инвестиционной политики Александр Марченко награжден дипломом победителя как лучший куратор региональной команды.

«Саратовская область принимает участие в программе уже во второй раз. В самом начале мы поставили себе цели, которые хотим достичь благодаря развитию промышленного туризма. Это продвижение региона и его инвестиционной привлекательности, привлечение туристов и профориентация молодежи. За 2 года увеличилось количество предприятий, готовых развивать промышленный туризм – с 8 до 26. Они стали активнее разрабатывать интерактивные программы, создавать комфортные условия для посетителей», - отметил Александр Марченко.

Напомним, в прошлом году Саратовская область презентовала в финале образовательной программы проект «Театр на заводе», который завоевал награду в номинации «ПРОМКреатив». Сегодня он успешно реализуется театром «Вне стен», который показывает зрителям нестандартную постановку пьесы «Гамлет» на площадке мебельной фабрики «Мария».