Ольга Ситарук добилась успеха на патриотическом семинаре в Севастополе

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С 23 по 27 мая в Севастополе в Музейно-Храмовом комплексе «Новый Херсонес» проходил семинар для наставников в сфере патриотического воспитания. Событие организовано Роспатриотцентром Росмолодёжи и направлено на развитие системы наставничества, формирование ценностного лидерства и совершенствование методических подходов в патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.В семинаре приняла участие педагог школы поселка Солнечный Федоровского района, член Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Ольга Ситарук.Семинар объединил более 300 педагогов, советников по воспитательной работе и организаторов молодёжных и образовательных программ. В течение пяти дней они осваивали современные подходы к наставничеству, проходили персональную диагностику компетенций и разрабатывали методы наполнения программ содержанием, основанным на смыслах и ценностях.По окончании семинара 20 наставников, в число которых вошла Ольга Ситарук, продолжат работу с Роспатриотцентром Росмолодёжи в проектах федерального уровня.С очередным успехом Ольгу Васильевну поздравил руководитель регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Авезниязов. Педагогу также пожелали дальнейших побед.