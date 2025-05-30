За диверсии на железной дороге трое саратовцев получили от 16 до 18 лет колонии

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В Саратовской области вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене и диверсии в отношении трех местных жителей в возрасте от 20 до 23 лет. Об этом корреспонденту телеканала "Саратов 24" сообщили в областной прокуратуре.В судебном заседании установлено, что с 1 по 22 апреля 2024 года Юрий Аксенов установил контакт с сотрудником украинской военной разведки, который предложил ему за денежное вознаграждение совершать диверсии на территории Саратовской области. Для этого Юрий Аксенов привлек знакомых Дмитрия Аксенова и Власа Широкова.25 апреля, 14 и 18 мая 2024 года подсудимые совершили поджоги релейных шкафов Приволжской железной дороги и базовой станции оператора сотовой связи.20 мая 2024 года соучастников задержали сотрудники ФСБ.За совершенные диверсии Дмитрий Аксенов получил от сотрудника министерства обороны Украины в качестве вознаграждения цифровую криптовалюту, которую конвертировал в денежные средства на общую сумму свыше 75 тысяч рублей.В зависимости от роли степени и участия подсудимых признали виновными по статье 275 Уголовного кодекса (государственная измена), пункту "а" части второй статьи 281 Уголовного кодекса (совершение диверсии группой лиц по предварительному сговору), части первой статьи 174.1 Уголовного кодекса (легализация денежных средств, полученных преступным путем).Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Саратовской области.С учетом мнения государственного обвинителя Юрий Аксенов приговорен к 16 годам лишения свободы, Дмитрий Аксенов к 18 годам лишения свободы со штрафом в размере 90 тысяч рублей, Влас Широков к 18 годам лишения свободы. Также судом каждому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Отбывать первые 5 лет наказания они будут в тюрьме, оставшиеся – в исправительной колонии строгого режима.