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Арктика – территория открытий: лектор Общества «Знание» рассказал молодежи о путешествиях по России

Новости
Арктика – территория открытий: лектор Общества «Знание» рассказал молодежи о путешествиях по России


Просветительская лекция стала частью программы спортивно-туристского лагеря «Туриада», который традиционно проходит в Саратовской области под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Лектор Общества «Знание», член Русского географического общества Артур Чубаркин поделился опытом своих походов по самым отдаленным уголкам России — от арктических льдов до сибирской тайги. В ходе лекции он рассказал, как подготовиться к серьезной экспедиции и преодолеть страх перед неизвестностью, почему Арктика остается стратегически важным регионом для России, какие уроки выживания в дикой природе могут пригодиться даже в обычной жизни, как путешествия помогают лучше понять себя и свою страну.

«Экспедиции — это не просто километры на карте. Это проверка на прочность, школа жизни и возможность увидеть, на что ты действительно способен. Россия — страна невероятных возможностей для тех, кто готов выйти из зоны комфорта. И если вы научитесь преодолевать себя, перед вами откроется весь мир», — подчеркнул Артур Чубакин.

Особый интерес у аудитории вызвали реальные истории из экспедиций: экстремальные переправы через ледяные реки, встречи с дикими животными и моменты, когда только сила духа и командная работа спасали жизни.

После лекции участники смогли задать вопросы, рассмотреть экспедиционное снаряжение и сделать памятные фото. Организаторы отметили, что такие встречи мотивируют молодежь на изучение родной страны, занятия спортом и наукой.

«Туриада» — уникальный формат молодежного проекта, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу, комплексное развитие спортивного, краеведческого и познавательного туризма. Участниками мероприятия стали около 700 ребят из России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Туркменистана, Казахстана. Впервые прибыли спортсмены из Луганской и Донецкой народных республик.