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В театре кукол «Теремок» показали четыре спектакля, созданных в рамках «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье- 2025»

Новости
В театре кукол «Теремок» показали четыре спектакля, созданных в рамках «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье- 2025»

28 мая в Саратове побывали участники международного фестиваля-лаборатории «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025».

Этот проект стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО, ГИТИСа и Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.

Тема 2025 года — 165-летие со дня рождения А. П. Чехова. В проекте участвуют 12 режиссеров и четыре художника из ГИТИСа, три театроведа — будущие критики, 20 иностранных студентов-актеров и более 95 участников из театральных учебных заведений ПФО и любителей театра.

Программа фестиваля включает мастер-классы от ведущих педагогов ГИТИСа, просмотры авторского кино, образовательную программу и отбор молодых актеров на факультет ГИТИСа. В регионах участники могут встретиться с педагогами и получить приглашение в ведущий театральный вуз страны.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила: «Фестиваль даст молодым ребятам возможность учиться, творить, общаться и представить свой талант зрителям и профессионалам».

Саратовскую программу открыла Шанхайская театральная академия. Актеры из Китая перенесли героев рассказа Чехова «Хамелеон» в китайские реалии, продемонстрировав мастерство работы с куклой. Благодаря темпераменту артистов, история стала понятна без слов. Зрители также увидели эскизы «Свадьбы», «Чайки» и «Детворы».

«Этот день стал для нас возможностью продемонстрировать свои работы и сделать шаг к ярким и запоминающимся постановкам. Саратов оставил в наших сердцах тепло и вдохновение», - отметила по итогам гастролей в нашем городе проректор по общим вопросам ГИТИСа Марина Кирюшкина.