Закачка воды в пруды и водохранилища завершена в пяти районах Левобережья

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Ещё три муниципалитета Левобережья завершили закачку воды в пруды и водохранилища: Александрово-Гайский, Балаковский и Новоузенский районы. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин. Общий объем воды, поданный в эти районы, составил свыше 8,7 млн кубометров.- В Балаковском районе завершились работы по закачке воды в озеро Лебяжье. Этот водоём - единственный источник водоснабжения для жителей села Большой Кушум Быково-Отрогского муниципального образования. Ранее сельчане сообщали мне о заиливании озера. Проблема актуальна, особенно сейчас, с наступлением засушливого периода. Благодаря принятому решению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина о выделении средств на закачку воды в пруды и водохранилища засушливых районов Левобережья, жители села Большой Кушум теперь обеспечены водой в полном объёме, – отметил глава Балаковского района Сергей Барулин.- В этом году из-за бесснежной зимы в Александрово-Гайском районе практически не было паводка, и большинство прудов остались без воды. Думаю, нет необходимости объяснять, насколько нужна вода в нашей полупустынной зоне - пруды обеспечивают и потребности населения, и водопой для скота. А ведь основа экономики района - это скотоводство. Губернатор области Роман Бусаргин откликнулся на просьбу о помощи - из резервного фонда Правительства области были выделены средства на закачку воды в 41 водоем, и сегодня эти пруды заполнены водой. Губернатором поставлена задача держать на контроле вопрос водоснабжения, и в случае необходимости буду обращаться за дополнительной помощью, - сообщил глава Александрово-Гайского района Сергей Зюзин.Напомним, ранее было объявлено о завершении работ в Федоровском и Краснопартизанском муниципальных районах. Продолжаются мероприятия в Ершовском (75,4% от плана) и Питерском районах (18,4%).Согласно оперативным данным, общий объем воды, закаченный в засушливых районах, составил 11616,6 тыс. кубометров, или 80,8% от плана.