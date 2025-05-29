Благодаря участию в госпрограмме в Ровенском районе построили 29 домов и привлекли 12 инвесторов

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Всего за 2 года в рамках федеральной программы по комплексному развитию сельских территорий построено 59 домов в Ровенском, Краснопартизанском, Пугачевском и Федоровском районах. В них проживают врачи, фельдшеры, учителя, работники сельского хозяйства. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в текущем году планируется возвести еще 42 новых дома в Турковском и Ровенском районах.Как отметил глава Ровенского района Антон Бугаев, меры госпрограммы эффективно помогают решению кадрового вопроса и привлечению молодых специалистов в муниципалитет.- В 2023 году Ровенский район стал первым в Саратовской области в реализации проекта по строительству жилья, предоставляемого по договору найма в рамках программы комплексного развития сельских территорий. В первый год было построено 17 индивидуальных жилых домов. На следующий год в проект включились 9 инвесторов от АПК, и в 2024 году было построено еще 12 домов.В 2025 году темпов строительства мы не сбавляем. Число инвесторов в этом году увеличилось до 12. Благодаря их участию в программе в Ровенском районе появятся не только 16 домов, в которые переедут молодые специалисты АПК и соцсферы, но и детский сад, - рассказал глава района.