В Пугачеве ремонтируют дороги на основе переработки старого дорожного полотна

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В текущем году впервые на региональных дорогах в черте населенного пункта применяется технология холодной регенерации. В Пугачеве по этому методу восстанавливают сразу три транзитных маршрутаРаботы на объектах ведутся по нацпроекту Президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни». Специалисты областного министерства дорожного хозяйства совместно с журналистами и членами местной Общественной палаты проконтролировали ход ремонта. На транзитном маршруте по улицам Карла Маркса, Чапаевская, Мечетная, Пушкинская, Советская, ранее переданном на баланс области, на протяженности 6,3 км сейчас выполняется восстановление изношенного покрытия методом холодной регенерации. Сначала изношенное покрытие измельчается специальной машиной – ресайклером. Затем добавляются новые инертные материалы и цемент в качестве вяжущего. В результате получается асфальтогранулобетонная смесь, которая уплотняется и застывает, набирая прочность. Поверх этого слоя укладывается ещё два слоя асфальтобетона. В черте населенных пунктов не всегда возможно применение данной технологии из-за большого количества люков и подземных коммуникаций. В Пугачеве такой проблемы нет. Общественники отметили эффективность такого проектного решения для города.«По этому транзитному маршруту проходит огромное количество большегрузов, которые едут в сторону Самарской области, поэтому дополнительный слой, который «укрепит» дорогу – это верное решение, - отметил председатель Общественной палаты Пугачевского МР Александр Драгунов. – Кроме того, по этой дороге можно добраться до службы Скорой помощи, трех школ, детского сада и спортивного зала, поэтому нам важно, чтобы дорога была безопасной».Затем дорожники совместно с общественниками проехали ещё на один транзитный маршрут, ранее переданный области, - улицу Ермощенко. Протяженность объекта – 2,8 км. Здесь уже частично выполнены работы по регенерации и устройство первого слоя асфальтобетонного покрытия – выравнивающего. Дорога также важна для жителей, вблизи нее расположены Центр развития творчества, библиотека и другие объекты соцсферы. Ремонт этих дорог, согласно контракту, должны завершить до конца октября. Тем не менее, основные работы подрядчик планирует завершить раньше.