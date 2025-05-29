«Зарница 2.0»: юные штурмовики, медики и саперы разыграли битву за звание лучших патриотов

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Завершился региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», стартовавший 14 мая. Игра, объединившая в Саратовской области более 60 тысяч участников разных этапов, подошла к концу.Завершающим этапом стали состязания для самых маленьких участников на базе детского оздоровительного центра «Дубки» 27 мая. 140 учеников начальных классов школ региона соревновались в отрядных состязаниях по основам военной службы.Юные зарничники демонстрировали навыки строевой подготовки, оказания первой медицинской помощи, знания в викторинах по истории Отечества, закрепляли и проверяли слаженность действий отряда в рамках маршрутной игры «Зарничка» (лазертаг) и спортивной игры «Снайпер».По итогам соревнования победителями «Зарницы 2.0» среди младшей возрастной категории стали:1 место – отряд «Совята А» г. Саратов;2 место – отряд «Аргос31» г. Саратов;3 место – отряд «Мы – сила» Балаковский район.Всем победителям соревнований в командных состязаниях были вручены дипломы, кубки и призы, грамоты и ценные подарки. Участники получили сертификаты.