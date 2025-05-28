Дом приказчика конного завода стал объектом культурного наследия
Реестр объектов культурного наследия пополнился памятником из Пугачёва. Дом на Революционном проспекте, 233 получил категорию «местного (муниципального) значения».
Историки сообщают, что дом был построен приказчиком конного завода в 1910-х годах. Коннозаводческое предприятие располагалось в селе Клинцовка. После Октябрьской революции 1917 года здание национализировали. В 1930-х годах, вероятно, его расширили путём пристройки. Здесь располагался Дом пионеров, а затем — исполком горсовета. Сейчас в здании находится городской ЗАГС.
Для дома с фигурным ризалитом в стиле модерн утвержден предмет охраны. Уникальными особенностями памятника признаны карнизы и ниши, лепной декор с растительными и цветочными мотивами, парные оконные проёмы аттика и окна первого этажа ризалита, тумбы с треугольным и полуциркульным завершением на крыше, облицовка керамической плиткой и многое другое.