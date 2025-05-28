Дом приказчика конного завода стал объектом культурного наследия

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Реестр объектов культурного наследия пополнился памятником из Пугачёва. Дом на Революционном проспекте, 233 получил категорию «местного (муниципального) значения».Историки сообщают, что дом был построен приказчиком конного завода в 1910-х годах. Коннозаводческое предприятие располагалось в селе Клинцовка. После Октябрьской революции 1917 года здание национализировали. В 1930-х годах, вероятно, его расширили путём пристройки. Здесь располагался Дом пионеров, а затем — исполком горсовета. Сейчас в здании находится городской ЗАГС.Для дома с фигурным ризалитом в стиле модерн утвержден предмет охраны. Уникальными особенностями памятника признаны карнизы и ниши, лепной декор с растительными и цветочными мотивами, парные оконные проёмы аттика и окна первого этажа ризалита, тумбы с треугольным и полуциркульным завершением на крыше, облицовка керамической плиткой и многое другое.