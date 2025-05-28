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В Саратове определили Лучшего библиотекаря 2024 года

Новости
В Саратове определили Лучшего библиотекаря 2024 года


27 мая в Областной универсальной научной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвящённое общероссийскому Дню библиотек и подведению итогов областного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2024 года».

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула, что в этом году общероссийский День библиотек отмечается в юбилейный 30-й раз: «Этот праздник является признанием той неоценимой роли, которую играют библиотеки в деле сохранения и распространения знаний, культурного наследия и традиционных духовно-нравственных ценностей».

Министр отметила, что сегодня библиотекам уделяется большое внимание со стороны государства. В Саратовской области создана 21 модельная библиотека нового поколения, 18 из которых – в рамках национального проекта «Культура». В 2025 году будет открыто ещё шесть модельных библиотек в Саратове, Энгельсе, Балашове и Петровске. Эти библиотеки становятся не только центрами знаний, но и важными социальными и культурными площадками для всех групп населения.

Министр поздравила всех с профессиональным праздником и пожелала творческого развития, вдохновения, новых идей, благодарных читателей и дальнейших успехов на благо процветания культуры в Саратовской области.

Ежегодно в общероссийский День библиотек подводятся итоги областного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года», который проводился в этом году уже в двадцать восьмой раз.

Победителем номинации «Лучший библиотекарь по приобщению детей к чтению» стала Галина Гордиенко, заведующая библиотекой села Давыдовка (Пугачевский район).

Диплом лауреата I степени в номинации «Лучший руководитель» получила Надежда Абушкина, директор Лысогорской межпоселенческой центральной библиотеки.

Гран-при конкурса, денежной премией и специальным призом награждена директор Централизованной библиотечной системы Вольского муниципального района Регина Юдина.