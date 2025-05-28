Саратовцы споют #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ

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Саратов принял от Нижнего Новгорода эстафету масштабного культурного проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ.На ГТРК Саратов состоялась запись интервью автора и руководителя проекта заслуженного артиста Ингушетии, музыканта, композитора, певца и продюсера Тимура Ведерникова и министра культуры Саратовской области Наталии Щелкановой.- Саратовская область известна песенными традициями. С городом, Волгой, утесом Степана Разина, журавлями связана история региона, история России. В песнях - культурный код нашей страны. Спасибо за творческое участие в проекте помощь в организации съёмки, - рассказал Тимур Ведерников.Наталия Щелканова напомнила, что в регионе музыкальное искусство представлено одной из старейших в стране консерваторий, оперным театром и театром оперетты, филармонией с двумя большими оркестрами, а также великолепной хоровой капеллой и множеством других художественных коллективов.- Всех секретов творческой подготовки открывать не будем. Отмечу, что представлять Саратовскую область будут исполнители с выдающимися музыкальными данными в соединении с природным актёрским обаянием, - рассказала министр. - Несколько примеров, которые сейчас в работе: в парке покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина планируем записать выступление солиста Саратовского академического театра оперы и балета с песней А.Пахмутовой «Как молоды мы были». Будут участвовать хоровые коллективы, ансамбли народных инструментов, виртуозы саратовской гармоники, джазовые исполнители.В рамках проекта будут смонтированы 7 видеороликов, в создании которых примут участие творческие коллективы и исполнители Приволжского федерального округа.Инициатива #МУЗЫКАВМЕСТЕ поддержана аппаратом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.