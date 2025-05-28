Стартовал прием заявок на лучшую концепцию городского квартала "Малая мельница Шмидта"

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Стартовал прием заявок на участие в открытом Всероссийском конкурсе на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала "Малая мельница Шмидта". Данная мельница расположена в городе Саратове.К участию приглашаются российские архитектурные бюро, специалисты в области архитектуры и градостроительства.«Перед конкурсантами стоят интересные профессиональные градостроительные и архитектурные задачи:- Разработать архитектурно-градостроительную концепцию, обеспечивающую интеграцию новой застройки в структуру исторической застройки, не нарушая при этом целостность и сохранность архитектурного ансамбля, состоящего из объектов культурного наследия, расположенного в границах проектируемой территории.-️ Создать выразительный архитектурный облик проектируемых зданий.- Разработать проектное решение по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, с учетом сохранения утвержденного предмета охраны таких объектов», - прокомментировала главный архитектор Саратовской области Анастасия Пузанова.Конкурс пройдет в 2 этапа. В начале на основе портфолио и эссе будут выбраны участники конкурса. На втором этапе конкурсанты займутся разработкой концепций. По итогам очной защиты будет определен победитель конкурса.Правообладателем и инвестором проектируемой территории определен общий призовой фонд конкурса в размере - 1 000 000 (одного миллиона) рублей, который получит победитель конкурса.Финал состоится в октябре 2025 г.