27 Мая 2025 ВТОРНИК
Новости
17:33 | 27 мая
«ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» молодежного фестиваля-лаборатории в ПФО представит спектакли в Саратове
14:32 | 27 мая
В Энгельсе ко Дню города откроется Дом молодежи
11:57 | 27 мая
В школе с. Вязовка состоялся Большой казачий круг
11:52 | 27 мая
Отдыхающим на пляже в Затоне безопасность здоровья гарантирована
10:44 | 27 мая
Рассказ саратовской школьницы вошел в народный альманах «Незабытые истории Победы»
21:03 | 26 мая
Братья-сослуживцы удостоены медалей за воинскую доблесть на СВО
18:32 | 26 мая
Продолжается прием заявок на конкурс лекторов от Общества «Знание»
16:11 | 26 мая
Спартакиада работающей молодежи объединила саратовские предприятия в рамках проекта «МолоТ»
13:59 | 26 мая
В Саратовской области состоялось заседание Клуба продюсеров по направлению «Архитектура и урбанистика»
12:00 | 26 мая
Роман Бусаргин: Ветераны СВО сегодня занимают достойное место в общественно - политической жизни нашей области
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» молодежного фестиваля-лаборатории в ПФО представит спектакли в Саратове

Новости / Культура
«ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» молодежного фестиваля-лаборатории в ПФО представит спектакли в Саратове


28 мая в 16.00 (местное время) теплоход с участниками проекта «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» прибудет в г. Саратов.

Показы эскизов состоятся в Саратовском театре кукол «Теремок» в 18.00 (местное время).

Творческие команды представят следующие эскизы:
1. А.П.Чехов. «Детвора», режиссер Замеховская Екатерина, художник-постановщик Петрова-Манакова Зося;
2. А.П.Чехов, «Чайка», режиссер Штукатурова Анна, художник-постановщик Фомина Екатерина;
3. А.П.Чехов «Свадьба», режиссер Кашпоров Эдуард, художник-постановщик Соловьева Елена.

Фестиваль-лаборатория «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» проходит с 25 мая по 1 июня 2025 года на борту теплохода «А.С. Попов»

В этом году фестиваль впервые получил статус международного, объединив студентов-актёров из Китая и Кыргызстана, лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье», студентов, педагогов ГИТИСа и студентов-актеров профильных театральных школ Приволжского федерального округа.

Показы эскизов состоятся в Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Казани, Чебоксарах.

Тема фестиваля в этом году – творчество Антона Павловича Чехова. 165-летний юбилей великого русского классика станет основой образовательных программ, творческих экспериментов и театральных постановок.

Проект «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Российского института театрального искусства – ГИТИС, Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.