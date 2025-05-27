«ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» молодежного фестиваля-лаборатории в ПФО представит спектакли в Саратове

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28 мая в 16.00 (местное время) теплоход с участниками проекта «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» прибудет в г. Саратов.Показы эскизов состоятся в Саратовском театре кукол «Теремок» в 18.00 (местное время).Творческие команды представят следующие эскизы:1. А.П.Чехов. «Детвора», режиссер Замеховская Екатерина, художник-постановщик Петрова-Манакова Зося;2. А.П.Чехов, «Чайка», режиссер Штукатурова Анна, художник-постановщик Фомина Екатерина;3. А.П.Чехов «Свадьба», режиссер Кашпоров Эдуард, художник-постановщик Соловьева Елена.Фестиваль-лаборатория «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» проходит с 25 мая по 1 июня 2025 года на борту теплохода «А.С. Попов»В этом году фестиваль впервые получил статус международного, объединив студентов-актёров из Китая и Кыргызстана, лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье», студентов, педагогов ГИТИСа и студентов-актеров профильных театральных школ Приволжского федерального округа.Показы эскизов состоятся в Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Казани, Чебоксарах.Тема фестиваля в этом году – творчество Антона Павловича Чехова. 165-летний юбилей великого русского классика станет основой образовательных программ, творческих экспериментов и театральных постановок.Проект «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Российского института театрального искусства – ГИТИС, Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.