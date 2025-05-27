В Энгельсе ко Дню города откроется Дом молодежи

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Капитальный ремонт «Дома молодежи» на Телеграфной в г. Энгельс, создание киберспортивного клуба, организация коворкинг-пространства, благоустройство территории и проведение ярких мероприятий – всё это стало возможным благодаря выделению 22 млн рублей в рамках реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети».В настоящее время ожидается поставка сценического комплекса, подиума, мебели, проектора и тренировочного комплекса для киберспортивного клуба и другого оборудования.Работы по капитальному ремонту Энгельсского «Дома молодежи» завершатся до конца июня. Торжественное открытие обновленного пространства будет приурочено ко Дню города Энгельса.