27 Мая 2025 ВТОРНИК
Новости
17:33 | 27 мая
«ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» молодежного фестиваля-лаборатории в ПФО представит спектакли в Саратове
14:32 | 27 мая
В Энгельсе ко Дню города откроется Дом молодежи
11:57 | 27 мая
В школе с. Вязовка состоялся Большой казачий круг
11:52 | 27 мая
Отдыхающим на пляже в Затоне безопасность здоровья гарантирована
10:44 | 27 мая
Рассказ саратовской школьницы вошел в народный альманах «Незабытые истории Победы»
21:03 | 26 мая
Братья-сослуживцы удостоены медалей за воинскую доблесть на СВО
18:32 | 26 мая
Продолжается прием заявок на конкурс лекторов от Общества «Знание»
16:11 | 26 мая
Спартакиада работающей молодежи объединила саратовские предприятия в рамках проекта «МолоТ»
13:59 | 26 мая
В Саратовской области состоялось заседание Клуба продюсеров по направлению «Архитектура и урбанистика»
12:00 | 26 мая
Роман Бусаргин: Ветераны СВО сегодня занимают достойное место в общественно - политической жизни нашей области
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Энгельсе ко Дню города откроется Дом молодежи

Новости
В Энгельсе ко Дню города откроется Дом молодежи


Капитальный ремонт «Дома молодежи» на Телеграфной в г. Энгельс, создание киберспортивного клуба, организация коворкинг-пространства, благоустройство территории и проведение ярких мероприятий – всё это стало возможным благодаря выделению 22 млн рублей в рамках реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети».

В Энгельсе ко Дню города откроется Дом молодежи

В настоящее время ожидается поставка сценического комплекса, подиума, мебели, проектора и тренировочного комплекса для киберспортивного клуба и другого оборудования.

В Энгельсе ко Дню города откроется Дом молодежи

Работы по капитальному ремонту Энгельсского «Дома молодежи» завершатся до конца июня. Торжественное открытие обновленного пространства будет приурочено ко Дню города Энгельса.