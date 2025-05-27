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В школе с. Вязовка состоялся Большой казачий круг

Новости
В школе с. Вязовка состоялся Большой казачий круг

Он был посвящён подведению итогов учебного года.

В школе с. Вязовка состоялся Большой казачий круг

На Круге присутствовали:
Фетисов Андрей Викторович - атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, член общественной палаты Саратовской области,  казачий полковник.
Шипилов Д.А.- атаман Татищевского станичного казачьего общества.
Мурзин А.В.- заместитель атамана Татищевского станичного казачьего общества.
Иванов С.А.-куратор кадетско-казачьих классов нашей школы.
Иерей Алексий Новичков - настоятель Храма Рождества Христова с.Вязовка.


В школе с. Вязовка состоялся Большой казачий круг

Казачий круг по традиции начался с вноса знамени Волжского казачества и общей молитвы.
9б классу вручили свидетельства о прохождении обучения в классе кадетско-казачьей направленности.

В школе с. Вязовка состоялся Большой казачий круг

Знак "Кадет-отличник" получили:
Талалаева Мария
Талалаев Алексей
Ефимова Валерия
Зубехин Данила
Грамоты окружного атамана Фетисова А.В. получили:
Войтик Даниил
Талалаева Мария
Талалаев Алексей
Ефимова Валерия
Мовсесян Армине
Саркисян Рузанна
Яшников Артем
Фартукова Н.В.

В школе с. Вязовка состоялся Большой казачий круг

В школе с. Вязовка состоялся Большой казачий круг