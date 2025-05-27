Отдыхающим на пляже в Затоне безопасность здоровья гарантирована

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Первоочередное внимание уделено вопросам безопасности отдыхающих. Об этом рассказал председатель общественной палаты города Саратова Николай Островский:- Новый пляж в Затоне готовится к открытию. Несколько слов хочу сказать о том, что пляж будет работать с полным соблюдением всех санитарных и экологических норм, гарантирующих безопасность здоровья отдыхающих. Учтена потребность в обустройстве туалета, даже с учётом тех условий, что в Затоне нет центральных сетей канализации. Построен качественный септик, который ежедневно будут очищать специализированные службы.Очень здорово, что на пляже будут на постоянной основе проводиться исследования качества воды, чтобы снять все вопросы. Отдыхающие смогут уверенно посещать новый пляж, наслаждаясь чистым воздухом, комфортной инфраструктурой и живописными видами. Этот объект является образцом безопасного и устойчивого подхода к организации зон рекреации в нашем любимом городе.