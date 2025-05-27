27 Мая 2025 ВТОРНИК
Новости
17:33 | 27 мая
«ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» молодежного фестиваля-лаборатории в ПФО представит спектакли в Саратове
14:32 | 27 мая
В Энгельсе ко Дню города откроется Дом молодежи
11:57 | 27 мая
В школе с. Вязовка состоялся Большой казачий круг
11:52 | 27 мая
Отдыхающим на пляже в Затоне безопасность здоровья гарантирована
10:44 | 27 мая
Рассказ саратовской школьницы вошел в народный альманах «Незабытые истории Победы»
21:03 | 26 мая
Братья-сослуживцы удостоены медалей за воинскую доблесть на СВО
18:32 | 26 мая
Продолжается прием заявок на конкурс лекторов от Общества «Знание»
16:11 | 26 мая
Спартакиада работающей молодежи объединила саратовские предприятия в рамках проекта «МолоТ»
13:59 | 26 мая
В Саратовской области состоялось заседание Клуба продюсеров по направлению «Архитектура и урбанистика»
12:00 | 26 мая
Роман Бусаргин: Ветераны СВО сегодня занимают достойное место в общественно - политической жизни нашей области
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Отдыхающим на пляже в Затоне безопасность здоровья гарантирована

Новости
Пляж в Затоне будет готов принять отдыхающих с 1 июня. До начала лета здесь будет установлена необходимая пляжная инфраструктура.


Первоочередное внимание уделено вопросам безопасности отдыхающих. Об этом рассказал председатель общественной палаты города Саратова Николай Островский:

- Новый пляж в Затоне готовится к открытию. Несколько слов хочу сказать о том, что пляж будет работать с полным соблюдением всех санитарных и экологических норм, гарантирующих безопасность здоровья отдыхающих. Учтена потребность в обустройстве туалета, даже с учётом тех условий, что в Затоне нет центральных сетей канализации. Построен качественный септик, который ежедневно будут очищать специализированные службы.

Очень здорово, что на пляже будут на постоянной основе проводиться исследования качества воды, чтобы снять все вопросы. Отдыхающие смогут уверенно посещать новый пляж, наслаждаясь чистым воздухом, комфортной инфраструктурой и живописными видами. Этот объект является образцом безопасного и устойчивого подхода к организации зон рекреации в нашем любимом городе.