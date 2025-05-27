Рассказ саратовской школьницы вошел в народный альманах «Незабытые истории Победы»

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В Музее Победы на Поклонной горе в Москве наградили победителей проекта «Многонациональная Победа» - авторов рассказов в народный альманах «Незабытые истории Победы». Историями о своих родственниках-героях Великой Отечественной войны поделились свыше 13 тысяч авторов из более чем 50 регионов России и Республики Беларусь.По решению жюри в народный альманах, который в этом году посвящен 80-летию Победы, вошли 160 рассказов о подвигах героев военного времени. В их числе работа ученицы 3 класса Гимназия №1 Саратова Абрамовой Алины Дмитриевны о подвигах прадедушки Сердобинцева Ивана Филипповича.Иван Филиппович родился в селе Малый Карай Романовского района. Прошел всю Великую Отечественную войну и дошел до Берлина. За проявленные отвагу, мужество и героизм награжден двумя орденами Красной звезды, орденом Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого. После окончания войны всю жизнь прожил в селе Рахмановка Пугачевского района.Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что в этом году произошел «подъем патриотических настроений». Многие написали рассказы о родственниках-героях, заслуживает уважения, что внуки и правнуки ветеранов интересуются не только историей Великой Отечественной войны, но и историей своей семьи.Материалы альманаха переданы на вечное хранение в мультимедийный музейный комплекс «Дорога памяти» Главного Храма Вооруженных Сил России в военно-патриотическом парке «Патриот» и в Музей Победы на Поклонной горе.