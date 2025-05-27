Продолжается прием заявок на конкурс лекторов от Общества «Знание»

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69 заявок от Саратовской области подано на Знание.Лектор — 2025. Всероссийский конкурс собрал уже 4 360 заявок из всех регионов страны. Регистрация в номинации «Юный лектор» продлена до 30 июня. Общество «Знание» опубликовало промежуточный рейтинг регионов, участвующих в проекте.В борьбу за звание лучшего лектора страны уже вступили 69 жителей Саратовской области — это 4-е место по Приволжскому федеральному округу. Больше всего заявок от региона подано в номинациях «Юный лектор», «Карьера и саморазвитие», а также «Наука и технологии».Среди конкурсантов от Саратовской области — Ирина Несмеянова, учитель начальных классов и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями лицея № 62 Октябрьского района г. Саратова. Ирина — эксперт конкурсов Движения Первых и платформы «Россия — страна возможностей». Ее деятельность в сфере воспитания и образования отмечена множеством наград и благодарностей. В рамках своих конкурсных выступлений Ирина расскажет о том, как ведение социальных сетей может быть полезно педагогу.Заявки на пятый сезон проекта принимаются на официальном сайте до 15 июля (в номинации «Юный лектор» — до 30 июня). Участники взрослой категории поборются за ценные призы и сто контрактов с Обществом «Знание» на сумму 100 тысяч рублей каждый. Также сто школьников, успешно преодолевшие конкурсные испытания, будут приглашены в смену МДЦ «Артек».