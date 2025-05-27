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Спартакиада работающей молодежи объединила саратовские предприятия в рамках проекта «МолоТ»

Новости
Спартакиада работающей молодежи объединила саратовские предприятия в рамках проекта «МолоТ»


25 мая на стадионе «Локомотив» прошла Спартакиада работающей молодежи Саратовской области в рамках общественного проекта для работающей молодежи Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодежный труд).

Проект реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и в этом году посвящен 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

В соревнованиях приняли участие команды семи предприятий: АО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон», АО «Завод металлоконструкций», АО «БТК групп» ОПС Саратов-Центр, ООО «СЭПО-ЗЭМ», АО «Апатит», АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» и АО «НПЦАП» ПО «Корпус».

Участники соревновались в шести дисциплинах, демонстрируя свои навыки в футболе, волейболе, легкоатлетической эстафете, городошном спорте, настольном теннисе, шахматах, а также в соревнованиях спортивных семей.

«Спартакиада - важный проект для объединения молодых профессионалов и развития корпоративной культуры. Мы стремимся, чтобы такие мероприятия стали площадкой для укрепления связей и обмена опытом!» - отметила председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.