В Саратовской области состоялось заседание Клуба продюсеров по направлению «Архитектура и урбанистика»

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В министерстве инвестиционной политики Саратовской области состоялось заседание Клуба продюсеров, посвящённое развитию креативных индустрий в сфере архитектуры и урбанистики. Участниками мероприятия стали ведущие архитекторы, урбанисты, представители региональной власти и бизнеса, а также эксперты в области городского планирования.Участники представили свои инициативы и обсудили ключевые вызовы, с которыми сталкивается отрасль.«Архитектура и урбанистика — это не просто строительство зданий, это создание среды, в которой люди хотят жить, работать и творить. Наша задача — объединить усилия профессионалов, власти и инвесторов», — подчеркнул министр инвестиционной политики региона Александр Марченко.