Роман Бусаргин: Ветераны СВО сегодня занимают достойное место в общественно - политической жизни нашей области

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Участник СВО стал победителем предварительного голосования партии «Единая Россия».Подведены итоги предварительного голосования партии «Единая Россия».Жители Саратовской области выбирали кандидатов на довыборы в Саратовскую областную Думу и органы местного самоуправления. Голосование прошло в электронном формате на сайте pg.er.ru.Губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Роман Бусаргин отметил, что победителем в одном из избирательных округов на довыборы в облдуму стал ветеран СВО.«В избирательном округе №4 (Заводской район Саратова) победу одержал ветеран СВО Дмитрий Лыгин.Он получил абсолютное большинство голосов выборщиков. Это является доказательством, того что участники специальной военной операции пользуются заслуженным авторитетом у людей. Сегодня они занимают достойное место в общественно-политической жизни региона. Их опыт и компетенции обязательно будут востребованы в системе управления.Предварительное голосовании партии «Единая Россия» отличалось высокой конкуренцией. В среднем на каждом округе было не менее 5 участников. В голосовании приняло участие почти 20 тысяч жителей области.Доверие людей - большая ответственность. У победителей предварительного голосования впереди много работы. В первую очередь, защита интересов жителей и реализация народной программы партии «Единая Россия»,- подчеркнул Роман Бусаргин.Также подведены итоги голосования в еще двух округах, в которых пройдут довыборы в Саратовскую областную Думу.Сергей Овсяников получил наибольшее количество голосов выборщиков в избирательном округе №9 (Ленинский район Саратова).В избирательном округе №25 (Ершовский район Саратовской области) победу одержала Антонина Галяшкина.С итогами предварительного голосования можно ознакомиться на сайте pg.er.ru.