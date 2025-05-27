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Роман Бусаргин: Ветераны СВО сегодня занимают достойное место в общественно - политической жизни нашей области

Новости
Роман Бусаргин: Ветераны СВО сегодня занимают достойное место в общественно - политической жизни нашей области

Участник СВО стал победителем предварительного голосования партии «Единая Россия».

Подведены итоги предварительного голосования партии «Единая Россия».

Жители Саратовской области выбирали кандидатов на довыборы в Саратовскую областную Думу и органы местного самоуправления. Голосование прошло в электронном формате на сайте pg.er.ru.

Губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Роман Бусаргин отметил, что победителем в одном из избирательных округов на довыборы в облдуму стал ветеран СВО.

«В избирательном округе №4 (Заводской район Саратова) победу одержал ветеран СВО Дмитрий Лыгин.

Он получил абсолютное большинство голосов выборщиков. Это является доказательством, того что участники специальной военной операции пользуются заслуженным авторитетом у людей. Сегодня они занимают достойное место в общественно-политической жизни региона. Их опыт и компетенции обязательно будут востребованы в системе управления.

Предварительное голосовании партии «Единая Россия» отличалось высокой конкуренцией. В среднем на каждом округе было не менее 5 участников. В голосовании приняло участие почти 20 тысяч жителей области.
Доверие людей - большая ответственность. У победителей предварительного голосования впереди много работы. В первую очередь, защита интересов жителей и реализация народной программы партии «Единая Россия»,
- подчеркнул Роман Бусаргин.

Также подведены итоги голосования в еще двух округах, в которых пройдут довыборы в Саратовскую областную Думу.

Сергей Овсяников получил наибольшее количество голосов выборщиков в избирательном округе №9 (Ленинский район Саратова).
В избирательном округе №25 (Ершовский район Саратовской области) победу одержала Антонина Галяшкина.

С итогами предварительного голосования можно ознакомиться на сайте pg.er.ru.