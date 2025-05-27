Саратовский студент удостоен медали за героизм и мастерство в авиации
Указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин.
Студент шестого курса Саратовского социально-экономического института Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина Артем Правдин удостоен медали Нестерова указом президента за проявленный героизм и мужество во время специальной военной операции.
Медаль Нестерова, названная в честь легендарного летчика Петра Нестерова, вручается за выдающееся мастерство и отвагу в авиации.
В пресс-службе СГТУ поздравили Артема с высокой наградой и пожелали успехов в службе и учебе.