Саратовский студент удостоен медали за героизм и мастерство в авиации

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Указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин.Студент шестого курса Саратовского социально-экономического института Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина Артем Правдин удостоен медали Нестерова указом президента за проявленный героизм и мужество во время специальной военной операции.Медаль Нестерова, названная в честь легендарного летчика Петра Нестерова, вручается за выдающееся мастерство и отвагу в авиации.В пресс-службе СГТУ поздравили Артема с высокой наградой и пожелали успехов в службе и учебе.