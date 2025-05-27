Ветеран Афганской войны: Важно поддерживать тех, кто вернулся с боевых действий в мирную жизнь

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По мнению ветерана боевых действий в Афганистане Равиля Насырова, программа "Наши герои" помогает в адаптации и социальной интеграции после окончания службы. Региональная программа запущена губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным по аналогии с федеральным проектом президента Владимира Путина "Время героев"."Как человек, прошедший войну, я понимаю, насколько важно поддерживать тех, кто вернулся с боевых действий в мирную жизнь. Считаю важным, что сегодня регион активно включился в поддержку наших ребят, участвующих в СВО, по инициативе губернатора области Романа Бусаргина разработана программа "Наши герои", помогающая в адаптации и социальной интеграции после окончания службы. Радует, что программа не «для галочки», а работает адресно и учитывает навыки бойцов", - отметил Насыров.Напомним, в региональном проекте «Наши герои» на данный момент принимают участие 260 военнослужащих. Все они успешно преодолели тестирование, теперь им предстоит пройти собеседование с экспертами.