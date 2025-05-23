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Глава Минобрнауки России вручил СГТУ орден Гагарина

Новости
Глава Минобрнауки России вручил СГТУ орден Гагарина


В Минобрнауки России состоялась торжественная церемония вручения госнаград Российской Федерации, наград Правительства и поощрений Президента России.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по достижению технологического лидерства. Наряду с исследованиями и разработками в центре внимания – подготовка высококвалифицированных кадров.

Глава Минобрнауки России вручил СГТУ орден Гагарина

«Работа преподавателей закладывает основу кадрового потенциала и технологического лидерства страны. Благодаря новаторским идеям ученых, исследователей, изобретателей сделаны прорывные открытия в различных областях. Эта деятельность отмечена главой государства. Каждая из наград свидетельствует о высоком качестве вашей работы и высоких целях, о преданности своему делу. Ваши знания, навыки, ответственность, целеустремленность, умение объединять коллективы вносит огромный вклад в развитие нашей страны и создание достойного будущего для новых поколений», – сказал министр.

На мероприятии глава Минобрнауки России Валерий Фальков вручил ректору СГТУ имени Гагарина Ю.А., профессору Сергею Наумову высокую государственную награду – орден Гагарина.

Коллектив университета награжден за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

«В этом году СГТУ отмечает свой 95-летний юбилей и для всего университета огромная честь быть удостоенным столь высокой государственной награды. Безусловно, мы продолжим приумножать достижения саратовского Политеха во всех сферах деятельности, вести качественную подготовку высококвалифицированных и мотивированных инженерных кадров, разрабатывать передовые технологии и инновационные продукты, и, тем самым, содействовать обеспечению технологического суверенитета страны. Выражаю огромную признательность всему коллективу вуза, большой и дружной семье СГТУ, за высочайший профессионализм и колоссальный личный вклад в развитие инженерного образования в Саратовской области и России. Уверен, что вместе мы всегда будем прославлять имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина и стремиться быть достойными его великого подвига», – подчеркнул Сергей Наумов.

Список награжденных можно посмотреть здесь (https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/97504/)

Фотографии представлены пресс-службой Минобрнауки России