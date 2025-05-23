Для саратовских школьников закупят новые учебники истории
В школы Саратовской области закупят новые учебники истории для 5-7 классов. С такой инициативой выступил губернатор региона Роман Бусаргин на прошедшем заседании Саратовской областной Думы. При поддержке депутатов принято решение направить 11,7 миллионов рублей на изучение школьниками истории, включая актуальные изменения.
Заведующий кафедрой гуманитарного образования Саратовского областного института развития образования, кандидат исторических наук, доцент и член Российского исторического общества Петрович Владимир Глебович выразил уверенность в том, что новые учебники помогут ребятам с еще большим интересом изучать историю.
«Новые учебники имеют современный и доступный стиль изложения, что помогает детям лучше усвоить материал. В них есть много картинок, карт и ссылок на дополнительные ресурсы, которые делают уроки интереснее. Кроме того, информация в них учит детей думать самостоятельно, анализировать и сравнивать разные точки зрения. Немаловажно, что в учебнике по всеобщей истории теперь больше внимания уделяют странам Востока и Латинской Америки, это обеспечивает сбалансированное понимание мировой истории. Думаю, что изучение истории по новым учебникам позволит повысить качество образования, сформировать исторически грамотное поколение, способное осознавать роль своей страны в мировом сообществе и понимать культурное многообразие человечества», - отметил Владимир Глебович.