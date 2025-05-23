Для саратовских школьников закупят новые учебники истории

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Заведующий кафедрой гуманитарного образования Саратовского областного института развития образования, кандидат исторических наук, доцент и член Российского исторического общества Петрович Владимир Глебович выразил уверенность в том, что новые учебники помогут ребятам с еще большим интересом изучать историю.«Новые учебники имеют современный и доступный стиль изложения, что помогает детям лучше усвоить материал. В них есть много картинок, карт и ссылок на дополнительные ресурсы, которые делают уроки интереснее. Кроме того, информация в них учит детей думать самостоятельно, анализировать и сравнивать разные точки зрения. Немаловажно, что в учебнике по всеобщей истории теперь больше внимания уделяют странам Востока и Латинской Америки, это обеспечивает сбалансированное понимание мировой истории. Думаю, что изучение истории по новым учебникам позволит повысить качество образования, сформировать исторически грамотное поколение, способное осознавать роль своей страны в мировом сообществе и понимать культурное многообразие человечества», - отметил Владимир Глебович.