Около 9,5 тысяч выпускников сдают ЕГЭ

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Сегодня стартовал основной период единого государственного экзамена, в котором принимают участие около 9,5 тысяч выпускников 11-х классов.В этом году основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 11 июня. Резервные дни – с 16 по 23 июня. Кроме того, для пересдачи предметов по выбору предусмотрены дополнительные дни – 3 и 4 июля.Самым популярным предметом по выбору ЕГЭ остается обществознание, его в регионе планируют сдавать больше половины выпускников – 50,2%. Профильную математику выбрали 49,2% обучающихся, а ЕГЭ по информатике в этом году планируют сдавать 21%. Также увеличилось количество выпускников, выбравших физику. Достаточно стабильным остается выбор ЕГЭ по биологии и химии.Сегодня одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по трем предметам: историю напишут 1909 обучающихся, литературу - 492, химию – 1295.Свои результаты выпускники смогут узнать не позднее 6 июня.Следующие экзамены состоятся 27 мая по математике базового и профильного уровней. Русский язык напишут 30 мая. ЕГЭ по обществознанию и физике запланирован на 2 июня. Экзамен по биологии, иностранному языку (письменная часть) и географии запланированы ребята будут сдавать 5 июня. 10 и 11 июня — иностранные языки и информатика.