23 Мая 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 23 мая
Глава Минобрнауки России вручил СГТУ орден Гагарина
17:12 | 23 мая
ВООП представил «Клик и чисто» на ключевой платформе экологического диалога — НМЭК-2025
17:00 | 23 мая
Член Общественной палаты призвала депутатов работать над образованием совместно
16:18 | 23 мая
Глава Минобрнауки России вручил СГТУ орден Гагарина
15:59 | 23 мая
Для саратовских школьников закупят новые учебники истории
15:58 | 23 мая
Автоэксперт о платных парковках в Саратове: «Для крупных городов это общемировая тенденция»
14:00 | 23 мая
В регионе 38 мобильных бригад участвуют в диспансеризации сельских жителей
13:11 | 23 мая
Около 9,5 тысяч выпускников сдают ЕГЭ
12:58 | 23 мая
Более 144 тысяч жителей региона стали пользователями мобильного приложения "Госуслуги.Дом"
12:00 | 23 мая
В Саратове прошел телемост «Амур - Волга»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Около 9,5 тысяч выпускников сдают ЕГЭ

Новости
Около 9,5 тысяч выпускников сдают ЕГЭ


Сегодня стартовал основной период единого государственного экзамена, в котором принимают участие около 9,5 тысяч выпускников 11-х классов.

В этом году основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 11 июня. Резервные дни – с 16 по 23 июня. Кроме того, для пересдачи предметов по выбору предусмотрены дополнительные дни – 3 и 4 июля.

Самым популярным предметом по выбору ЕГЭ остается обществознание, его в регионе планируют сдавать больше половины выпускников – 50,2%. Профильную математику выбрали 49,2% обучающихся, а ЕГЭ по информатике в этом году планируют сдавать 21%. Также увеличилось количество выпускников, выбравших физику. Достаточно стабильным остается выбор ЕГЭ по биологии и химии.

Сегодня одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по трем предметам: историю напишут 1909 обучающихся, литературу - 492, химию – 1295.

Свои результаты выпускники смогут узнать не позднее 6 июня.

Следующие экзамены состоятся 27 мая по математике базового и профильного уровней. Русский язык напишут 30 мая. ЕГЭ по обществознанию и физике запланирован на 2 июня. Экзамен по биологии, иностранному языку (письменная часть) и географии запланированы ребята будут сдавать 5 июня. 10 и 11 июня — иностранные языки и информатика.