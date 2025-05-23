В регионе 38 мобильных бригад участвуют в диспансеризации сельских жителей

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За 4 месяца текущего года диспансеризацию прошли порядка 400 тыс жителей области.Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация проводится в 60 медицинских организациях во всех муниципальных районах области.Для удобства жителей внесены изменения в график работы медицинских организаций по проведению диспансеризации. Работа городских поликлиник организована в вечерние часы и субботние дни, в сельских поликлиниках - в утренние часы по субботам. Кроме того, в районных больницах в один из дней недели организован «вечерний» прием. Первый этап диспансеризации можно пройти в день обращения.Диспансеризация жителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, проводится 38 мобильными бригадами с использованием передвижных медицинских комплексов.«В диспансеризации задействованы два передвижных мобильных комплекса «Диагностика», семь лечебно-диагностических передвижных мобильных комплексов, четыре передвижных мобильных комплекса «Диспансеризация», 18 передвижных флюорографических установок, два передвижных маммографа, один флюмамм. То, что сегодня самое главное – ранняя диагностика, неоспоримо. Выявленные на ранней стадии заболевания быстрее и лучше излечиваются, что способствует увеличению продолжительности жизни без потери ее качества. Это дает нам шанс достичь показателя продолжительности жизни, обозначенного Президентом Владимиром Путиным – более 78 лет», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.